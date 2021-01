Mercoledì sera la Juventus affronterà il Genoa negli ottavi di finale in Coppa Italia e per le due maglie titolari al centro della difesa ci sarà un casting a tre, che dovrà fare i conti con condizioni fisiche e necessità di ruotare in vista della partita contro l'Inter di domenica sera. IL PUNTO DI TUTTOSPORT - "Bonucci ha qualche chance di rifiatare, visti i recuperi di Demiral e Chiellini. Dipenderà anche da chi di questi ultimi due Pirlo intende schierare contro l'Inter: se pensa di puntare su Chiellini, difficilmente gli chiederà di giocare dall'inizio anche tre giorni prima, per di più dopo oltre due mesi di stop (eccezion fatta per gli 8 minuti di una settimana fa contro l'Udinese. Se invece per San Siro pensa a Demiral, è difficile che chieda al turco, anche lui al rientro, di fare tre partite da titolare in una settimana. Vederli entrambi dall'inizio contro il Genoa dunque è difficile, ma è probabile che quello dei due scelto per l'Inter faccia magari una mezz'ora facendo rifiatare almeno parzialmente Bonucci."