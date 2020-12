"​La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nulla da aggiungere". Firmato Leonardo Bonucci. Il messaggio è chiaro, arriva dai social del capitano bianconero, che si scusa con tutti per il 3-0 contro la Fiorentina. Una sconfitta che pesa in una giornata pessima per la Juve. E così arriva il messaggio del numero 19, che fa ammenda per la propria serata più che negativa e non solo.

Ecco il post: