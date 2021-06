Leonardo Bonucci è uno dei grandi trascinatori non solo della Juventus, ma anche dell'Italia attualmente impegnata negli Europei dove sta esprimendo il gioco più convincente degli Azzurri del nuovo millennio. All'indomani del secondo successo per 3-0 in altrettante gare della fase a gironi del torneo (contro la Svizzera, facendo seguito all'esordio con la Turchia)