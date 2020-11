Leonardo Bonucci è un punto di riferimento per la Juventus e per il calcio italiano. Come conferma oggi la Gazzetta dello Sport: "Bonucci all’ora di pranzo sarà all’Olimpico, non lontano dalla città in cui è cresciuto. Quando era un giovane centrocampista a Viterbo, nessuno immaginava che in una domenica di novembre avrebbe giocato la sua partita numero 400 da titolare nella Juventus. Lazio-Juve, in questo senso, sembra più un Ironman che calcio. Il giocatore in attività con più partite da titolare in carriera è Buffon e il primo tra quelli di movimento un altro juventino: Chiellini, che oggi però non ci sarà (non convocato per un problema alla coscia sinistra). Bonucci è secondo e in campo potrebbe incontrare il terzo, Stefan Radu. Nessuno dei tre è nato con un talento da predestinato. Allenarsi, lottare e non abbattersi, questo è il trucco.".