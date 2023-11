Leonardotorna in Italia. Il difensore è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani del suocontro ile non ha risparmiato qualche frecciata alla. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni, riportate da Calciomercato.com.- "Tornare in Italia è sempre bello ed emozionante. Io qui ho giocato tantissime battaglie, con il Napoli tante sfide scudetto ed è stimolante. Vivremo una gran serata domani perché il pubblico di Napoli è caloroso ma siamo qui per fare risultato, per invertire il momento e tornare ad essere quelli che hanno stupito arrivando in Champions".- "L'Italia per me è qualcosa che va oltre, quando indosso la maglia della Nazionale è come vivere il sogno che inseguivo da bambino, la speranza è quella di tornare a vivere momenti belli come quelli dell'Europeo. Il calcio tedesco ha delle strutture completamente diverse da quelle italiane. Stadi sempre pieni e una velocità di gioco differente. Noi come italiani viviamo molto di più le partite sulla tattica e sui movimenti pre-organizzati. Io mi sento ancora bene e vivo, riuscire a tenere i ritmi degli allenamenti come sto facendo per me è una risposta importante. Negli ultimi due anni con la Juventus mi veniva detto che non potevo reggere certi ritmi, invece quando uno sta bene di testa ed è allenato nella maniera giusta, quando l'intensità è alta negli allenamenti, anche in partita succede di vivere 90' con una buona intensità".- "Sono qui per giocare la Champions con l'Union Berlino ma credo che la Juve abbia grandi possibilità di vincere lo scudetto. Ci sono 4 squadre che possono vincerlo. Sarei contento per i miei compagni e per la storia della Juve. Mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera alla Juve ma non è stato possibile, sappiamo com'è andata a finire. Se dovessero esserci altre domande sulla Juventus, non risponderò perché sono qui a giocare la Champions League con l’Union Berlino".