Nella conferenza stampa odierna, il difensore della Juve Leonardo Bonucci, è tornato a parlare anche del suo rapporto con i giovani.'Il mister dal primo giorno ha portato idee importanti e con queste idee abbiamo vinto un Europeo e costruito un grande gruppo. Oggi abbiamo provato diverse soluzioni ma l’importante è essere consapevoli che quando scendiamo in campo dobbiamo mettere in campo quelle idee al 100%. Io cerco soltanto di essere me stesso e di mettere in mano ai compagni più giovani la mia esperienza e aiutarli come loro aiutano me. Poi le assenza in questi ultimi anni giocando così tanto, ci possono stare. L’importante è che chi c’è dia sempre il 100%'.