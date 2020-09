1









Eccola, la stavamo aspettando. Leonardo Bonucci ha postato su Instagram la prima partitella vinta alla Continassa di questa stagione. Un appuntamento fisso per chi conosce le abitudini del difensore della Juventus sui social. Ed eccola, puntuale come un orologio svizzero non appena è stata conquistata sul campo. Tanti i protagonisti del winning team, come Cristiano Ronaldo – che mima il gesto del piegamento con una mano), il fedele compagno Buffon, Rabiot, Douglas Costa, Alex Sandro, Cuadrado Rugani e altri giovani (tra cui i promettenti Fagioli e Nicolussi Caviglia).