Alberto Ferrarini, ex motivatore di Bonucci, ha parlato così a Tuttosport: "Più che su Bonucci, la fascia avrà un effetto positivo sulla Juve. Non ho mai visto un giocatore con la personalità di Leonardo. A patto che lui sappia domare l’energia. Dovrà essere determinato e convinto, ma anche molto umile. Il ruolo di capitano trasmetterà a Leonardo ancora maggiore autostima. La fascia, per lui, vale più di un Pallone d’Oro. Essere nella squadra che ama ed essere il capitano dopo Chiellini, Buffon e Del Piero è il massimo per Leonardo".