Leonardo Bonucci, il capitano della Juventus. Il numero 19 ha preso i gradi maggiori dopo il brutto infortunio di Chiellini e ora guiderà la Juventus nella prima in Champions League per la stagione 2018/19. Sarà anche la prima europea di Sarri con la Juve. Bonucci, intervistato da JTV, ha raccontato alcuni aneddoti del passato: "Se mi fermo un attimo e penso a quando avevo 10 anni, che indossavo la maglia con le stelle gialle sulle spalle per la finale del '96, e poi penso che oggi sono il capitano della Juventus in quella stessa competizione mi vengono i brividi".



LEADER - "Ho degli obblighi, devo essere d'esempio, devo aiutare i miei compagni. Loro sicuramente mi daranno sempre qualcosa in più come io cercherò di dare a loro".