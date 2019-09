Una partita da 6. Con qualche sbavatura, ma anche con un assist non scontato. Leonardo Bonucci esce a testa alta dal Republican Stadium: con l'Armenia, l'Italia guidata da Leo ha vinto per 3-1, grazie anche alle giocate del centrale bianconero. Che sul gol che ha aperto il vantaggio dei padroni di casa ha avuto più di qualche responsabilità, ma che si è ripreso molto bene nel corso dell'intera partita. Fino al cross, perfetto, dalla trequarti che è piovuto dalla testa di Pellegrini. Dunque, buona prova per Leonardo, a differenza di Bernardeschi. Complice anche una condizione deficitaria, l'esterno juventino ha faticato abbastanza.