Leonardo, al canale Twitch della Juventus, ha parlato così della preparazione negli USA."Le sensazioni sono molto positive, c’è entusiasmo ed empatia nel gruppo che si sta creando. I nuovi arrivati hanno portato grande allegria e voglia di far gruppo insieme. Abbiamo alzato il livello e l’intensità anche in allenamento e nelle partitelle. Gli acquisti? Siamo fortunati perché per quanto riguarda i due giocatori più importanti che sono arrivati, Pogba e Di Maria, Paul sa bene cos’è la Juventus e Di Maria è un vincente di suo. C’è grande voglia di tornare a vincere in Italia e di tornare protagonisti in Europa"."Vedo la voglia e l’umiltà di sacrificarsi da parte di tutti, di voler tornare ad aver la mentalità vincente che ci ha contraddistinto. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo fatto fatica a mantenerla. Vogliamo tornare ad essere quella macchina da guerra che ha contraddistinto l’ultimo decennio"."Chiellini? Gli avevo detto che se avesse segnato avrei fatto l’invasione. Dopo la partenza di De Ligt l’acquisto più giusto era quello di Bremer, ha grandissime qualità e valori importanti. È molto silenzioso, piano piano questa parte di lui verrà fuori come era al Torino. E Gatti ha un grande futuro".