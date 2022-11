Il capitano della Juve Leonardo Bonucci ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale, alla vigilia della sfida amichevole contro l'Albania.SULL'ATTEGGIAMENTO - 'Sono delle amichevoli e proprio per questo conta moltissimo l'atteggiamento con cui scenderemo in campo. Quando non si scende in campo per degli obiettivi, questo può venire a mancare ed è quello che non deve accadere. Bisogna andare oltre questo ed essere forti nell'atteggiamento e nel carattere, come è stato nell'allenamento di oggi. Per questo sono rimasto molto sorpreso: c'è molto senso di appartenenza e voglia di mettersi a disposizione. I giovani sono talentuosi e hanno già capito cosa significa indossare questa maglia".OBIETTIVI FUTURI - 'Quello che ci ha portato a vincere l'Europeo sono stati l'atteggiamento, l'entusiasmo, il senso d'appartenenza e la voglia di sacrificarsi per il gruppo. Dopo l'Europeo, ci sono stati piccoli dettagli che abbiamo perso per strada. Siamo caduti e adesso ci stiamo piano piano rialzando. Queste due amichevoli devono essere il proseguo di quello che è stato fatto in Nations League. A noi spetta il compito di continuare questa strada'.