Giudizi concordanti per La Gazzetta dello Sport ed il Corriere dello Sport riguardo la prestazione di ieri dei due giocatori della Juventus impegnati in Nazionale. Bonucci da 6,5, sia per la rosea che per Corpsort, con il centrale difensivo che si è messo alle spalle le polemiche post-Armenia per condurre la retroguardia di Mancini con i giusti tempi, d'impostazione e di chiusura. Un ruolo d'impostazione, quello di Bonucci, che serve agli Azzurri per dare esperienza ad una manovra altrimenti affidata ai tanti giovani in campo. Un 6 condiviso, invece, per Federico Bernardeschi che ha dimostrato - partendo dalla panchina - di non essere ancora al top della condizione. Concorde anche Tuttosport, che però abbassa alla sola sufficienza piena anche la prestazione di Bonucci.