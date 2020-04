In un momento complicato come questo, non si fermano le tante manifestazioni di solidarietà. Tocca al difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, che in questo momento difficile è voluto rimanere vicino alle persone meno fortunate. Il difensore in collaborazione con Balocco e con l’interesse del direttore Gianfranco Bessone, ha voluto donare 350 tra colombe. Questi dolci, poi, sono stati donati ai bambini malati oncologici del reparto pediatrico del Policlinico Gemelli, dove opera tra le altre anche l’associazione AGOP. Non solo colombe per i bambini, ma anche per tutto il personale sanitario del reparto: i veri eroi in questo momento così difficile per tutti.