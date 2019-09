Leonardo Bonucci, difensore e attuale capitano della Juventus, in assenza dell'infortunato Giorgio Chiellini, ha bacchettato Emre Can, escluso dalla lista per la Champions League e critico per questo nei confronti del club bianconero, dal ritiro della Nazionale. Queste le sue parole: "Non so bene cosa sia successo con Can, credo che la comunicazione sia fondamentale in questi casi". Un chiaro segnale al centrocampista tedesco, che comunque nel pomeriggio ha fatto un passo indietro e si è riavvicinato, almeno in parte, al club bianconero.