Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Leonardoha detto la sua anche sulladel neo CT Luciano, di cui spera di poter tornare a fare parte. Ecco le parole dell'ex(che invece ha rivolto un pensiero del tutto diverso a Massimiliano LEGGI QUI ): "Voglio continuare a giocare e mettere in difficoltà Spalletti per la Nazionale. La sua telefonata per comunicarmi che non mi avrebbe convocato per queste ultime partite non era un atto dovuto, è stato un gesto che ho apprezzato tantissimo, fa capire il suo spessore umano, la sua sincerità: non avendo avuto una preparazione consona non poteva chiamarmi in azzurro. Me l'aspettavo, non sono scemo. Ma la maglia della Nazionale la sento sulla pelle come quella della Juventus. Farò di tutto per rivestirla".