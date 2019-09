Leonardo Bonucci parla in conferenza stampa prima della partita della nazionale italiana contro l'Armenia: "Innanzi tutto facciamo un grosso in bocca al lupo a Giorgio, l'ho sentito carico. Mancherà la sua esperienza, il suo carisma e la sua leadership. Ci auguriamo di ritrovarlo al più presto e lo aspettiamo a braccia aperte. Razzismo? E' una situazione delicata, ci sono i mezzi per prendere i colpevoli. Non è corretto generalizzare ma abbiamo strutture e mezzi per prendere i colpevoli e non farli rientrare negli stadi. Succede anche in altri stadi europei, puntare i piedi succede un po' troppo. Comunicato ultras? Non l'ho letto e non posso commentare, ti direi una cosa che non so".



CAPITANO - "Io sono felice di stare qui in nazionale ci aspettano due partite importanti. Non so bene cosa sia successo con Can, credo che la comunicazione sia fondamentale in questi casi. Voglio concentrarmi sulla nazionale per aiutare me e i miei compagni per il percorso che ci porterà ad Euro 2020".



DIFESA - ​"C'è una nuova mentalità con il tecnico e si è vista nelle prime due partite della stagione. Ho sempre detto che nei tornei lunghi tende a vincere la difesa più forte, la cosa più importante è rendersi conto che bisogna cominciare a difendere e attaccante in undici. Così, mentre il portiere comincia l'azione d'attacco da dietro, l'attaccante deve aiutare in difesa.



ARMENIA - "La Roma ha fatto un grande acquisto, Mkhitaryan è giocatore importante di livello internazionale, ci siamo affrontati diverse volte ed è stato il primo giocatore che ho marcato in Champions League, quando giocava allo Shakhtar Donetsk. La Serie A è un campionato difficile ma sono sicuro che si adatterà e farà bene".