Il mondo del calcio è spesso caratterizzato da sorprese e colpi di scena, e uno dei protagonisti delle recenti voci di mercato è. Ecco: qui no, non ci saranno. Si lavora alla possibile partenza entro il 31 agosto. E dopo aver messo in standby l'Union Berlin, per Leo sembra che la Lazio sia riemersa come possibile candidata per il futuro.- La Juventus è stata a lungo il punto fermo nella carriera di Bonucci. Il giocatore avrebbe voluto indossare ancora la maglia bianconera, contribuendo in modo significativo alla prossima stagione. Tuttavia, il calcio è un mondo in continua evoluzione, dove i cambiamenti sono all'ordine del giorno. La notizia che Bonucci potrebbe lasciare la Juventus aveva destato l'attenzione dei media sportivi e dei tifosi, adesso bisogna capire dove andrà.La squadra più vicina? Ad oggi è la Lazio. Ma come tutte le voci di mercato, nulla è ancora certo. A Formello si attende un "placet" necessario da parte della Lazio per convincere il club a considerare un contratto annuale per il calciatore. Questo "placet" rappresenta un aspetto cruciale: deve darlo Maurizio Sarri. Nel frattempo, avanzano i contatti con l'Union. Bonucci è impaziente.