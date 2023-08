La gara di ieri contro il Bologna ha fatto ritornare con i piedi per terra tutto il popolo juventino, galvanizzato dall'ottima prestazione vista in campo contro l'Udinese nella prima giornata di campionato. Il riferimento non va solo al risultato maturato al termine dei 90 minuti, ma anche e soprattutto alla scarsa qualità di gioco espresso, oltre ad uno stato mentale che sembra non aver ancora raggiunto quella completa maturità che tutti i tifosi cercano da tempo. I problemi di campo però non sono gli unici da risolvere, perchè a tenere banco è soprattutto il mercato, che si appresta a chiudere i battenti tra meno di 3 giorni. Inutile dire che a generare gli ostacoli maggiori è la situazione legata al futuro di, che nella giornata di ieri ha inoltrato una nuova PEC alla dirigenza della Continassa, dove la richiesta è stata ancora una volta quella di essere- Mossa che, conferma ulteriormente quanto siano burrascosi i rapporti tra l'ormai ex capitano e la Juve stessa, ferma e sicura nella sua decisione. Questa volta però, oltre a chiedere il reintegro, il numero 19 bianconero ha messo 'alle strette' la Vecchia Signora, 'minacciandola' di chiederlequalora non si andasse verso la prima soluzione. Dunque, la soluzione più logica sarebbe quella di unatramite accordo stragiudiziale, maed è altrettanto difficile immaginare che arrivati a questo punto, il difensore bianconero possa rinunciare ad una parte dei 6 milioni che deve percepire nel suo ultimo anno di contratto.- Così come è altrettanto inevitabile ipotizzare che Bonucci resterà 'a spasso', visto anche il forte interesse di diversi club che hanno già avviato i contatti con il suo entourage. Quello che sembrava essersi avvicinato più degli altri è stato l', che in un primo momento aveva anche raggiunto un accordo con il giocatore, con quest'ultimo che però ha preferito prendere tempo. Come raccolto inda, infatti,del Campione d'Europa in carica, nonostante anche il Genoa abbia iniziato a sondare il terreno da qualche giorno. Bonucci vuole restare in Italia e il club bianoceleste sarebbe, ma prima c'è unda superare., perchè in caso di acquisto di Bonucci i difensori centrali diventerebbero 5 e di conseguenza bisogna fare una cessione per fare spazio e arrivare alla fumata bianca. C'è fiducia, ma il tempo a disposizione è quasi finito ed ogni secondo che passa potrà rivelarsi determinante.