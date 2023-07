A Genova sta circolando la voce secondo cui Pirlo avrebbe avuto dei contatti con l'ex compagno Leonardo Bonucci, in uscita dalla Juventus e molto stimato dal neo tecnico della Sampdoria. Gli ostacoli per l'operazione restano però enormi. Come ricorda Il Secolo XIX, i rumors su Bonucci ci sono ma il nodo principale è quello dello stipendio da 6,5 milioni di euro. Stando al quotidiano, la Juventus dovrebbe coprire sostanzialmente tutto l'ingaggio del calciatore.