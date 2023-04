Non l'ha presa benissimo, Leonardo: è stato sostituito poco dopo il 65esimo minuto ed è uscito tra i fischi di un San Siro apparentemente già in festa. Ma cos'è successo? E cos'ha scatenato la rabbia del capitano bianconero?In realtà, alla base c'è stata un'incomprensione. Come racconta Alessio Conti, bordocampista Mediaset, Leo non camminava in maniera fluida e Allegri è corso ai ripari: subito dentro Danilo. Leo ha provato a stoppare il cambio, chiedendo calma e pazienza al tecnico. Che aveva però già organizzato tutto, senza poter cambiare i piani in corsa. Nel post partita, ha spiegato il problema: c'era un inizio di crampi e aveva segnalato il problema.