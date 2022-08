Come racconta Gazzetta,, la partita con l’Atletico, non l’ha ancora mandata giù.Secondo quanto riportato dal quotidiano, il giocatore è infatti arrabbiato con se stesso per la prestazione e "vuole cancellare quel 4-0 sul campo". Bonucci ha parlato tanto e con tutti, in questi giorni: l'obiettivo era ricordare soprattutto ai compagni meno navigati quanto pesi la maglia della Juventus.Nel suo primo anno senza Chiellini al suo fianco, Leo non vuole venir meno ai compiti di leader e senatore. Sta provando però sulla propria pelle un forte senso di responsabilità. La Juve passa soprattutto da lui.