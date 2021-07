Vi ricordate la storia di Olanda - Italia di Euro 2000 e del motivatore di Francesco Toldo, eroe di quella serata indimenticabile dove parò anche l’aria?Bene, la storia sembra ripetersi con Leonardo Bonucci, 21 anni dopo.Prima del match Alberto Ferrarini, numerologo e motivatore, ha mandato un video al difensore dove gli annunciava che sarebbe stato decisivo, che avrebbe segnato e alzato la coppa.«La palla viene verso di te, sii pronto a scaraventarla dentro» le parole di Alberto a Leo. A rivedere il video del gol adesso vengono i brividi…Calcio d’angolo, Cristante la spizza, Chiellini prova a prenderla ma non ci arriva, Verratti la colpisce di testa, Pickford la tocca e la manda sul palo. E verso chi va la palla, pronta per essere scaraventata in rete?Sì, proprio verso Leonardo Bonucci.«La prima volta ho avuto paura. In meno di 30’ mi aveva detto delle cose talmente personali da impressionarmi - raccontava il 19 azzurro in un’intervista di diversi anni fa alla Gazzetta dello sport - Chi era questo sconosciuto che scavava dentro di me dando l’impressione di conoscermi da sempre? "Leo, lascialo stare" ripetevo nei 10 giorni successivi. E invece... Allora frequentavo la tribuna dello stadio di Treviso, oggi sono alla Juve e in Nazionale. Come mi aveva scritto in un bigliettino dopo il terzo incontro…».Alberto Ferrarini è per tanti il “motivatore”, colui che attraverso i segreti della numerologia, del pensiero positivo, della tradizione indiana, scava dentro le persone e le aiuta a trovare le energie e le motivazioni.«Chi non conosce certe situazioni può sorridere. Capisco. Ci sta. Ho imparato a non giudicare grazie ad Alberto. Lo so, non capite. Neppure io anni fa quando ero in tribuna a Treviso...».Da far tribuna a Treviso in serie B a essere campione d’Europa e miglior difensore della competizione. Segnando in finale e risultando decisivo…Proprio come aveva predetto Alberto.