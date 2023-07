Leonardo Bonucci, come riferisce calciomercato.com, ha rifiutato un'altra proposta arrivata, questa volta dall''Al Shabab, club saudita. Il difensore infatti, nonostante sia ormai fuori dal progetto della Juve, vuole continuare a giocare in Europa. Situazione quindi ancora incerta con l'ex capitano bianconero che per ora non apre all'addio.