Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alexha fatto un accenno a Leonardoche, dopo l'addio alla, si è trasferito in Bundesliga. Ecco le sue parole: "L’ha realizzato qualcosa di strepitoso con una crescita costante, visto che tre anni fa era nella Serie B tedesca e ora è in Champions. Bonucci, come ha “chiacchierato” ultimamente, avrà tanta voglia di rivincita...".