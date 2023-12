In conferenza stampa il tecnico dellaMassimiliano Allegri ( QUI l'integrale) ha parlato della possibilità di vedere Leonardosulla panchina della Juve. Le sue parole:"Bonucci? Credo sia intenzione di fare l'allenatore, gli auguro il meglio per quando smetterà e inizierà un percorso di allenatore e magari ne avrà le qualità e le possibilità. Quando i giocatori smettono iniziano una nuova vita, i mestieri sono diversi non è un'equazione matematica, sono cose diverse ma stimolanti Se uno è intelligente deve iniziare un percorso diverso".