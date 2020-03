. Non si sa quando la palla tornerà a rotolare, né se tornerà a farlo, ma i calciatori non restano con le mani in mani e si allenano costantemente, tra le proprie mura di casa. Ne dà l’esempio il difensore della Juventus, che attraverso un video su Twitter,La descrizione parla da sola, ‘power’, accompagnata dall’emoji del pugno chiuso. I guerrieri non si fermano mai, anche in una situazione di difficoltà come questa.