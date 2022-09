"Sono un paio di stagioni che viviamo le partite su montagne russe. Questo non deve e non può accadere". Aveva parlato così,, dopo il pareggio con la Salernitana. Il capitano ci aveva messo la faccia, l'ha fatto subito dopo la partita più assurda della stagione, con la speranza e la consapevolezza che da lì in poi sarebbe andato tutto meglioMa perché Leo non era in campo con i compagni?- Secondo quanto riportato da Tuttosport, "le energie vanno gestite". Il capitano era infatti reduce da tre partite di fila in una settimana e la sua esclusione va letta in questo senso. Bonucci però stava bene, aveva dato disponibilità a giocare e di fatto la sua esclusione va letta come scelta tecnica.Leo non è certo il primo sponsor di Max. E gli scontri tra i due sono passati alla storia...