Come raccontato da Gazzetta, nella testa di Massimiliano Allegri ci sono anche delle granitiche certezze e una di queste, forse la più solida, è Leonardo Bonucci, erede designato di Giorgio Chiellini, da cui prenderà la fascia e anche il ruolo di leader. Capitano in pectore e allenatore hanno già fatto una lunga chiacchierata prima che Leo partisse con la Nazionale. Un patto tra uomini di calcio, due caratteri forti che in passato hanno avuto scontri e divergenze ma ormai si sono messi tutto alle spalle e remano dalla stessa parte con un unico obiettivo: ritornare a vincere con la Juventus.