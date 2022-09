Xavierha parlato così a TWM Radio: “La Juventus deve ritrovare la sua anima. Allegri può fare poco ora come ora visto che 14 elementi sono con le nazionali, ma dal punto di vista del gioco deve cambiare registro. Le ultime dichiarazioni stridono con quello che sta succedendo, basti vedere le parole di Arrivabene. Bisogna tracciare una riga e ripartire da capo, ma serve una dichiarazione decisa da parte di Andrea Agnelli. Bonucci? Sinceramente continuo a non capire la panchina di Bonucci con il Monza. Ne ha fatto le spese Gatti, mandato in campo allo sbaraglio. Deve esserci un chiarimento tra il capitano ed Allegri, altrimenti tutto questo confermerebbe le frizioni tra giocatore e tecnico di cui si sta parlando”.”.