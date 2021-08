Dopo l'evento che lo ha visto protagonista nella sua Viterbo, il leader difensivo della Nazionale azzurra e della Juventus Leonardo Bonucci ha aggiunto una battuta ai microfoni di Sky Sport a proposito dell'ormai virale affermazione in conferenza stampa di Massimiliano Allegri a proposito della fascia da capitano.

Queste le parole di Bonucci: "Io ci ho riso su, il mister fa sempre battute di questo tipo. A me interessa il campo, come dice lui le chiacchiere se le porta via il vento. Io faccio quello che devo fare sia nello spogliatoio che in campo, a prescindere dalla fascia. Conosco il mio ruolo di leader."

AVVERSARI SCUDETTO - "L'Inter è la squadra da battere, ma ci sono anche Roma, Milan e Lazio daranno fastidio. Nella lotta, i dettagli faranno la differenza. Allegri è carico, noi siamo pronti a riprenderci quanto lasciato per strada. Ci sono le condizioni per fare una grande stagione".



MERCATO - "È un fine mercato particolare, tanti giocatori di peso hanno cambiato squadra e questo cambia un po' le gerarchie. La nostra società ci teneva a trattenere i migliori per raggiungere gli obiettivi".