In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sportsi racconta tra Europeo e Juve: "Vogliamo rivincere lo scudetto, è inutile nascondersi - ammette il difensore bianconero - Quando hai questa maglia deve essere sempre l'obiettivo stagionale. Inoltre, vogliamo fare una grande Champions e lottare su ogni fronte. Obiettivo personale? Continuare a giocare da protagonista come all'Europeo".- "E' stata un'estate gloriosa, difficile da dimenticare. Penso alle 40 medaglie di Tokyo, ai tanti ori, argenti e bronzi. Un risultato storico per l'Italia, che conferma quanto il nostro sport sia in crescita. E lo dimostra anche la vittoria dell'Europeo. Di quella finale di Wembley sono rimaste sensazioni uniche.. La medaglia di Tokyo che mi ha emozionato di più è stata la staffetta 4x100: per come è arrivata, all’ultimo centimetro e perché anche lì lo spirito di gruppo ha prevalso su tutto. Vittoria bella ed emozionante".- "Il ko con il Barcellona? Un risultato che in estate può arrivare. Il gruppo si è riunito tutto insieme solo 5 giorni fa, era difficile fare meglio di quanto abbiamo fatto.. Durante l’estate sembrava davvero che potesse rimanere, che avessero trovato l’accordo. Poi ci sono delle regole che vanno rispettate, purtroppo fa parte del calcio. Quest’estate abbiamo visto anche altri grandi giocatori, altre bandiere cambiare casacca. Ai ai romantici del calcio fa male, ma sono le dinamiche del calcio di oggi".- ". Noi da parte nostra abbiamo l’obiettivo di crederci e di arrivare il più avanti possibile. Ronaldo? Credo fosse rimasto a prescindere dal futuro di Messi. Per noi è un valore aggiunto e quest'anno, più di quelli scorsi, ci aiuterà ad arrivare in fondo a ogni obiettivo".- "Con Pjanic ci siamo salutati come fanno due amici non due ex compagni, ma non abbiamo parlato di mercato. Miralem è un grande giocatore, se dovesse tornare sarebbe un valore importante per il gruppo e per la squadra. Allegri è carico, molto carico. Siamo pronti a riprenderci quanto lasciato per strada.. Fascia o non fascia, so quello che devo fare dentro lo spogliatoio e in campo. Ho 34 anni e una testa per capire che poteva essere uno stimolo per riaccendermi nuovamente per l’avvio della stagione".- "In tanti mi hanno giudicato e insultato per quella parentesi al Milan, senza sapere. Ma io do sempre il massimo in campo.. Ma con Sarri la Lazio darà fastidio e occhio alla Roma di Mourinho. Il Milan stesso ha comprato giocatori funzionali al progetto. Sarà un bel campionato. Il Mondiale? Dopo l'Europeo è aumentata l'autostima. Se sapremo mantenere lo stesso livello di umiltà e sacrificio, tenendo il gruppo unito come quest'estate, potremo dire la nostra anche al prossimo Mondiale. La pasta? Ne ho mangiata tanta, per non perdere l'abitudine...".