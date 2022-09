Come racconta Gazzetta, trapotrebbero tornare problemi a galla. "I tempi dello sgabello di Oporto sono lontani, sia chiaro. Il difensore è stato tra i più disponibili in questo anno e mezzo e nella passata stagione si è sacrificato per la Juve nei momenti di difficoltà, (...) Ha ereditato la fascia di capitano da Chiellini per volontà dell’allenatore, che però lo ha escluso “per scelta tecnica” a Monza, un po’ a sorpresa, al termine di una settimana resa pesante dalla sconfitta in Champions League col Benfica". Per il quotidiano, sembra quantomeno anomalo andare in questa direzione, ossia rinunciare al leader principale dello spogliatoio in un momento delicato.