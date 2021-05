Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del primo tempo dell’amichevole tra Italia e San Marino: “Per quanto riguarda l’obiettivo personale, vivo di partita in partita, è stato importante arrivare a quota 100, adesso ci prepariamo per questo Europeo e per giocarlo alla grande. Da parte nostra c’è grande entusiasmo”.



SULLA STAGIONE - "Questa settimana è stata importante, veniamo da un anno e mezzo senza sosta. Abbiamo avuto qualche giorno di pausa per ricaricare le batterie. Il mix tra allenamento è vacanza ci ha dato voglia di stare insieme, siamo pronti per un grande Europeo".



SU PIRLO E ALLEGRI - "Con il mister ci sentiamo costantemente, da oggi lo chiamerò Andrea. Ci siamo parlati. Quest'anno ha raggiunto grandi traguardi, alla prima esperienza. Ci è mancata la vittoria dello scudetto, ma era difficile, un po' per le condizioni esterne e un po' per il poco tempo a disposizione. Ora pensiamo a ciò che verrà, mister Allegri ci darà una grossa mano per l'esperienza e la gestione del gruppo. Non vedo l'ora di ricominciare, non è stato bello vivere quest'anno vedendo gli altri vincere lo scudetto".