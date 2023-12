Da circa una decina di giorni, la trattativa per portare Leonardoè entrata nella fase cruciale. Con il contratto in scadenza a giugno, l'obiettivo diè ottenere la rescissione del contratto attuale per poter firmare un nuovo accordo con la Roma della durata di soli sei mesi, senza clausole o opzioni, ma basato esclusivamente sulle sue prestazioni in campo. Questa scelta riflette la volontà di Bonucci di rilanciare la propria carriera dopo una prima parte di stagione non particolarmente soddisfacente, con soli 723 minuti giocati in 10 presenze.La prospettiva di ritornare sotto i riflettori è motivante per Bonucci, che ha manifestato il desiderio di giocare con continuità per guadagnarsi un posto nella Nazionale italiana in vista dell'Europeo. Una telefonata con il commissario tecnico Lucianoha rafforzato l'idea che le porte della Nazionale non sono chiuse per Bonucci, ma è fondamentale che il giocatore ritrovi regolarità e continuità in campo. Bonucci, ancora convinto di essere un giocatore di alto livello, ha condiviso questa convinzione anche con l'allenatore della Roma, José