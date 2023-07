Anche la Fiorentina è tra le squadre accostate a Leonardo Bonucci, fuori dal progetto della Juve. Un trasferimento che però sarebbe difficile anche per le reazioni che avrebbero i tifosi della viola. Come riferisce La Nazione infatti, "Bonucci è un nome pesante. Da queste parti non gode di grandi simpatie, per usare un eufemismo. E, infatti, i messaggi che sono subito circolati in rete non lasciavano spazi a possibili dubbi o interpretazioni. Per l'ex capitano bianconero la piazza di Firenze si preannuncia di difficile conquista."