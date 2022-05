Il messaggio di Bonucci dedicato ai tifosi della Juventus:"A voi, che ci avete fatto sentire la vostra vicinanza anche quando non potevate essere fisicamente al nostro fiancoA voi, che siete tornati allo Stadium con ancora più amore e caricaA voi, che siete stati pazienti e incisivi non soltanto quando necessarioGRAZIE, ci rivedremo nel Nostro Stadio per tornare a vincere INSIEME".