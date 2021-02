Leonardo Bonucci ha commentato così il litigio tra Agnelli e Conte dopo la gara tra Juventus e Inter: "E' stato un brutto episodio, le immagini parlano chiaro - ha detto a Sky Sport - Non nascondo che sono situazioni alle quali prima non ci si faceva caso perché con lo stadio pieno nessuno sentiva o si vedeva poco. Noi cerchiamo di stare più attenti, ma in uno sport dove c'è adrenalina e la posta in palio è tanta non è niente di nuovo, può succedere di incappare in certe situazioni così spiacevoli".