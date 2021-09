Leonardo, attraverso la sua pagina Instagram, ha voluto rendere omaggio agli atleti delle Paralimpiadi: "Ho atteso la fine per rendere onore e congratularmi con questi grandissimi atleti che ancora una volta hanno portato in alto il tricolore in questa estate italiana. Loro più di tutti quanti sono da esempio. Non esistono diversità esiste solo la volontà di realizzare i propri sogni. Credere in se stessi, sempre. Rendere le difficoltà che la vita ci mette davanti solo uno stimolo per diventare ogni giorno migliori e più forti. Complimenti Campioni.