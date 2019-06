di Marco Sanfelici

Mi rivolgo a quei pochi che hanno abdicato al tormentone di fine primavera (mai vista, ma fa lo stesso) e si dissociano dal referendum più performante della storia italica, a 70 anni di distanza da Repubblica e Monarchia. Cioè a dire, se sia meglio una suggestione priva di sicurezze o un toscanaccio senza stile, ma appena di recente vincente. Ho una domanda, domandina domandella per questi pochi “sopravvissuti”, nostalgici degli argomenti che più hanno a che fare con il campo. A bruciapelo: che ne facciamo di Bonucci? Eccolo qui, dirà qualche memore di come il sottoscritto lo ha trattato per tutta la stagione, non degnandolo praticamente mai di una considerazione umana che fosse una.



Nossignori, stavolta la “patata bollente” non è uno sfizio. Poichè della vecchia, cara, sicura BBBC le prime 2 BB sono arrivate al capolinea e le restanti BC sono legate mani e piedi (questi soprattutto) alla salute muscolare dei polpacci di Chiellini. Bastassero i polpacci, ma a me pare che tutto Bonucci, di conseguenza la difesa della Juventus, sia legato a Chiello. Altrimenti Mancini non li convocherebbe insieme e, dati i caratteri vetusti della Carta di Identità di King Kong, lascerebbe almeno il livornese a casa.



Mancini non si fida di Bonny da solo. Che scoperta! Alzi la mano chi si fida di un “ritorno” imbolsito e peggiorato assai nel fondamentale che è sempre stato il suo tallone di Achille, la marcatura a uomo della punta che staziona in area. Cosa non di poco conto, per un difensore (o per meglio dire, in ossequio a coloro che non parlano come mangiano, difendente) che va valutato per come annulla le punte e non per come segna talvolta fluidificando.



Bonucci può sempre fare breccia nei giudizi tecnici, approfittando di strane mode con cui si danno i voti a chi difende. Per la qual cosa, De Ligt è un grande difensore, non solo perché eccelle in difesa (ogni tanto anche il giovane cade nel limite identico a quello di Bonucci, perdendosi l'uomo), ma perché sembra incontenibile di testa nell'area avversaria. Ed ecco che Chiellini si spupazza le partite a 10 a 10, fino a quando regge, unicamente perché senza di lui, tra la difesa della Juve e l'Emmenthal non ci sono molte differenze.



Finirà che, se non si opera sul mercato in modo oculato, a fare il centrale sarà chiamato Emre Can, come già si stava adoperando Allegri. Ormai però Allegri è come la pancia di Mimmo Craig nel noto carosello dell'olio Sasso: non c'è più. Invece Bonny c'è eccome e Chiello osserva con preoccupazione.



Il Milan ce lo ha reso peggiorato e gran parte dei gol presi dalla Juve in stagione lo hanno visto fuori posizione o in ritardo sulla punta o incerto nell'intervento decisivo. Inorridisco al solo pensiero di un Rugani al suo fianco. Chiaro e tondo: è qui il fulcro delle scelte di mercato. Non ci si faccia sviare da sirene panchinare o da sostituzioni sulle fasce. Cancelo o non Cancelo, Alex Sandro o non Alex Sandro; il problema è in mezzo e da esso non si prescinde.



Domanda, domandina, domandella: quanto incista l'argomento? Quasi zero, lo so. Ma tra lo zero ed il quasi zero, si fonda la realtà di poche reti prese, che aiuta a vincere in Italia e che non fa schifo nemmeno in Europa, anche se qualche talebano dello spettacolo vorrebbe il contrario. A patto che si faccia sempre una rete in più, se no chissà come starnazzerebbe, invocando difensori più capaci. Ed io fino ad ora che cosa ho scritto? Per la serie: come si chiude il cerchio.