Continua ad essere disastrosa l'annata di Leonardo Bonucci con la maglia dell'Union Berlino, che nella serata di ieri non è riuscito ad andare oltre l'1-1 contro lo Sporting Braga. Ma quella di ieri è stata una nottataccia per l'ex difensore della Juve, che è riuscito a farsi ammonire dalla panchina da diffidato e di conseguenza, salterà l'ultima partita del girone di Champions e, molto probabilmente, anche quella che sarebbe stata la sua ultima partita in Europa della sua carriera.