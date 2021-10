Leonardo, ad Amazon Prime, ha parlato post"Lo dicevamo negli scorsi giorni. Dovevamo ritrovare la voglia di essere squadre, l'umiltà degli anni vittoriosi e lasciata per strada negli altri anni. La strada è ancora lunga, in Europa, in campionato abbiamo altro scontro diretto da approcciare nel migliore dei modi. Servono punti per guardare con serenità il campionato"Sì, è questo. Lo dicono i risultati degli anni passati. Dobbiamo giocare bene, creare occasioni pulite. L'importante è vincere: 1-0, 2-0, 3-0, si ricordano solo quando vinci"."Adesso questa vittoria va messa da parte, 9 punti in Champions e recuperare energie per domenica. L'Inter ha vinto lo scudetto e andremo con l'umiltà di far fatica e di voler portare a casa più punti possibile".