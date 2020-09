Ecco le dichiarazioni di Leonardo Bonucci a Sky Sport dopo la partita vinta per 3-0 dalla Juventus contro la Sampdoria: ​"Stasera abbiamo visto nuove idee volute da mister e staff, un nuovo modo di interpretare la partita: tanto entusiasmo sia in fase di possesso che di non possesso. Questa è la grossa differenza: la voglia di aggredire la partita e portare a casa il risultato. Qualcosa che ci diverte di più? Guardando il match di oggi e queste settimane di allenamento, sì. Avere per allenatore un amico come Pirlo? Siamo abbastanza maturi per comportarci da veri allenatori. Abbiamo massimo rispetto e disponibilità ad aiutare sia verso di lui che verso tutti gli altri allenatori che abbiamo avuto. Questa squadra è composta da grandi uomini che sanno stare dentro uno spogliatoio di campioni, e per un allenatore è tutto più facile."

CAMBIO DI ROTTA - "Stasera non è stato diverso solo l'atteggiamento, ma anche i movimenti. Con Sarri ci muovevamo molto più di reparto, oggi facciamo molto più 'uomo contro uomo', una pressione che ci permette di essere molto più aggressivi e recuperare tanti palloni. Abbiamo 4 centrocampisti centrali con le caratteristiche giuste per questo modulo: non solo McKennie, anche Rabiot, Arthur e Bentancur coprono tanto campo e hanno gamba per essere aggressivi, oltre a essere ottimi palleggiatori. In questo modo riusciamo a unire non possesso aggressivo e possesso di qualità. Questa è la differenza tra l'anno scorso e quest'anno. Noi abbiamo accettato ogni cambiamento portato dalla società. Quest'anno c'è Pirlo che ha cambiato il modo di intendere il calcio rispetto alla passata stagione."

PARAGONE IMPORTANTE - Se c'è più juventinità in questa gestione? In certi momenti sì, ma l'interpretazione aggressiva delle partite per non prendere gol l'abbiamo avuta pure l'anno scorso, altrimenti non avremmo vinto il nono scudetto di fila. Se Pirlo assomiglia più ad Allegri o a Sarri caratterialmente? Ad Allegri, è ovvio! Andrea trasmette molta serenità e tranquillità, come faceva da giocatore".