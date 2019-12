Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa contro la Lazio: "Il ko con la Lazio ci ha insegnato che i dettagli e gli episodi fanno la differenza. Abbiamo avuto occasioni per chiuderla e non l'abbiamo fatto. Sappiamo di incontrare una squadra in forma, ma noi arriviamo da partite positive. L'obiettivo è quello di essere al massimo. Ogni partita ha una storia a sé. Domani sarà una sfida importante, dobbiamo fare meglio rispetto alla gara di Roma nella quale abbiamo concesso 2/3 occasioni. Il risultato positivo aumenterebbe l'entusiasmo, al resto ci penseremo dopo la sosta. Speriamo di passarla al meglio con un trofeo in più al museo".



L'AMICO CIRO - Immobile? Sta attraversando un momento positivo, ha fatto tanti gol e lavora tanto per la squadra. Come fa anche in Nazionale. Servirà massima attenzione, perché attacca bene la profondità. Ma la Lazio non è solo Immobile, ha un gruppo forte con un allenatore che ha dato un'idea ben precisa. Servirà una partita perfetta per vincere".



LA FASCIA - "E' bello indossarla, ma per me cambia poco. Mi sono sempre messo a disposizione del gruppo e sarà così anche stavolta. Chiellini è venuto con noi e sarà importante nello spogliatoio. Dopo la sconfitta con la Lazio ci siamo parlati per ritrovare entusiasmo e voglia di saper soffrire, nelle ultime partite siamo migliorati e ora stiamo bene sia fisicamente che mentalmente".



ARABIA - "C'è molto entusiasmo. Contro il Milan l'accoglienza fu molto calorosa da parte dei tifosi juventini. Ho parlato con Giovinco in questi mesi, mi ha detto che il popolo saudita è molto appassionato di calcio"



GOL SUBITI - "Sono sicuramente troppi, sono un qualcosa che ci deve dare fastidio. Molti sono frutto di errori individuali, conta poco il cambiamento nel modo di giocare, è un percorso di miglioramento e abbiamo margini per migliorare soprattutto in fase difensiva".