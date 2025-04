Bonucci a Vivo Azzurro: 'Conte e Mancini i miei esempi, sogno di allenare la Nazionale'

Getty Images

Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e della Nazionale, oggi assistente allenatore della Nazionale Under 20, si racconta a Vivo Azzurro TV:IL PUNTO PIU' ALTO - "Vincere con la maglia della Nazionale è il sogno di tutti i bambini che giocano a calcio - confessa Bonucci, autore del gol del pari in quella finale (Italia-Inghilterra 1-1, 4-3 dtr) -. Personalmente è stata la ciliegina sulla torta della mia carriera".VIALLI - "Quando parlava percepivi un'energia diversa, e ogni discorso che faceva ti lasciava sempre un grande insegnamento".

FUTURO DA ALLENATORE - "L'idea c’è. Al momento sto studiando per prepararmi al corso UEFA A, che mi consentirebbe di poter allenare le formazioni giovanili fino all'Under 20 e le Prime Squadre in Serie C. Se dovesse scattare davvero quel fuoco dentro, quello stesso fuoco che mi ha spinto a voler fare il calciatore, l’obiettivo sarà quello di guadagnarmi la possibilità di allenare un giorno una grande squadra, magari anche la Nazionale".I MODELLI - "Ho avuto la fortuna di essere allenato da grandi allenatori, ma se dovessi sceglierne due come punti di riferimento per un possibile futuro in panchina sarebbero Antonio Conte e Roberto Mancini. Caratteri completamente diversi, ma tatticamente mi hanno insegnato tanto".