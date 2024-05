Leonardodopo aver terminato la stagione in Turchia, l'ultima da calciatore, è tornato a Torino dove vive insieme alla moglie e i figli. Qualche giorno di riflessione prima di capire che strada intraprendere per il futuro e i prossimi passi. Intanto, ha avuto modo di riabbracciare qualche suo ex compagno alla Juventus. In particolare Mattia Perin, che sui social ha pubblicato una foto con l'ex capitano bianconero. "Captains" la scritta del portiere. Perin e Bonucci hanno trascorso insieme quattro stagioni con la maglia della Juventus.