Leonardo, a The Athletic, parla di passato e futuro: ecco la terza parte dell'intervista. Scorri in basso per le prime due parti."Credo sia stato questo il problema, il fatto di pensare che un giocatore, seppur il più forte al mondo, potesse regalare alla Juve una vittoria certa. Quindi ha condizionato tanto la presenza di Cristiano. A noi solo allenarci con Ronaldo ci dava qualcosa in più ma inconsciamente si è pensato che solo la sua presenza bastasse per vincere. Invece il lavoro quotidiano, l’umiltà, il sacrificio, la voglia di mettersi a disposizione del compagno giorno dopo giorno è venuta un po' a mancare e si è visto negli ultimi anni. L’anno scorso siamo arrivati quarti e abbiamo vinto la Coppa Italia perché ci siamo ritrovati come squadra. Se buttavi un pezzo di legno nello spogliatoio prendeva fuoco tanta era l’elettricità che c’era prima di quelle partite quindi è quello che a noi è mancato, forse davano per scontato che davamo la palla a Cristiano e risolveva la partita invece Cristiano aveva bisogno di tutta la squadra come Cristiano aveva bisogno di lui. Ci deve essere sempre uno scambio, la squadra esalta l’individuo anche se l’individuo è il migliore al mondo"."La differenza è che l’Inter di Mourinho aveva i giocatori per fare quel tipo di gioco, aveva una qualità enorme, altissima in 14-15 giocatori che sono quelli che l’hanno portato alla vittoria. Il calcio italiano sta cambiando perché la qualità dei calciatori non è altissima e quindi l’allenatore deve incidere di più. In quel modo Guardiola ha esaltato tanti giocatori della cantera del Barcellona che nessuno conosceva. Aveva 3-4campioni e lui ha iniziato a mettere dentro le sue idee con tanti giocatori della Cantera che avevano qualità ma non erano grandissimi giocatori, si sono costruiti nel tempo. Mourinho secondo me è un grandissimo allenatore e motivatore, il suo calcio era più idividuale: aveva Eto’o Milito, Snejider, Cambiasso, Zanetti, Lucio, Samuel, Maicon, Chivu…ha avuto la bravura di far rendere ancora di più giocatori con un livello altissimo. Adesso tutti cercano di trasmettere le loro idee. Italiano sta facendo un bel lavoro alla Fiorentina, De Zerbi ha dato un’identità al Sassuolo negli anni ha saputo aumentare invece che mantenere. Lo stesso Sarri ha le sue idee che hanno portato a vincere un’Europa League col Chelsea e lo scudetto con la Juve. Ci sono tanti allenatori che con le loro idee incidono e allenatori che hanno un modo diverso ma non per questo non sono vincenti. Ognuno ha le proprie idee nel calcio non c’è una regola precisa che ti porta a vincere. Tuchel è stato esonerato dal PSG e al Chelsea ha portato a casa Champions e Supercoppa in 6 mesi. Non c’è un’idea precisa e una regola perfetta che ti porta alla vittoria, devi trovare il giusto mix tra tutto"."Assolutamente sì, anche se mia moglie è contraria e mi vorrebbe più a casa vorrei fare l’allenatore. Ora penso al presente, nella vita non si sa mai quello che succederà, magari smetterò di giocare tra 3-4-5 anni e dirò non ne posso piu di stare nei ritiri e mi godrò la vita ma la voglia di fare l’allenatore c’è. Ho un quaderno di appunti da diversi anni e soprattutto da quando ho conosciuto Conte, un allenatore molto importante che mi ha cambiato la carriera anche per la mentalità che ha dato a me, alla Juventus, per le conoscenze calcistiche che ci ha trasmesso. Da lì ho cercato di rubare ad ogni allenatore, ho avuto la fortuna di avere grandi allenatori e questo mi ha facilitato".