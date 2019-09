Leonardo Bonucci parla a Sky dal Wanda Metropolitano: "Sapevamo che a Firenze potevamo dare di più ma le partite dopo la nazionale sono sempre un'incognita perché ci sono giocatori che arrivano da viaggi lunghi. Una squadra con un grande carattere ha portato a casa un punto da Firenze, non so in quanti lo avrebbero fatto. Domani iniziamo un percorso importante, ci aspetta una partita difficile dal punto di vista dell'agonismo, l'Atletico soprattutto in casa aiutato dai tifosi da sempre qualcosa in più, noi dobbiamo essere bravi a prendere subito in mano la partita e comandarla dal primo all'ultimo minuto".



CHAMPIONS - "E' una competizione lunga, come tutte le competizioni lunghe ci sono momenti in cui stai bene fisicamente e mentalmente e altri meno, nel corso degli anni abbiamo imparato a gestire questi momenti della stagione. Resta uno dei tre obiettivi della stagione aspettando anche la Supercoppa, giochiamola con entusiasmo e voglia. E' un obiettivo, siamo tra le favorite, non ci nascondiamo ma ci sono tante componenti che ti portano ad alzare la coppa. Lo stesso Liverpool l'anno scorso è stata una grande squadra che ha saputo lottare ma è stata anche fortunata". DE LIGT - "Si sta adattando alla grande al campionato e alla pressione che ti mette la maglia della Juve.E' un ragazzo giovane che ha cambiato cultura, lingua e modo di giocare, serve solo dargli tempo. Lo stimiamo ed abbiamo riconoscenza per lui perché è un grande giocatore ed ha le basi per diventare uno dei migliori. La Juve è fortunata perché ha fatto acquisti mirati in previsione futura con lui, Demiral e Rugani che è rimasto con noi. Diamoci del tempo perché i meccanismi del mister hanno bisogno di questo, prove su prove in allenamento, di partite nelle gambe per mettere insieme quei meccanismi che come dice il mister ci faranno diventare la squadra più forte d'Europa".