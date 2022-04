15









Le parole di Leonardo Bonucci a Sky Sport:



PARTITA - "Siamo consci delle capacità dell'avversario. Sappiamo che contro le grandi il Sassuolo mette in campo qualcosa in più, oltre alla tecnica. Servirà spirito di sacrificio per portare a casa i tre punti"



COSA RITROVARE - "Occorre fare punti, essere squadra, quello che abbiamo dimostrato quando abbiamo fatto grandi prestazioni. Con grandi prestazioni arriva il risultato"



"Obbligo di vincerle tutte, potremmo arrivare terzi come arrivare quarti ma siamo qui per il quarto posto"



NAZIONALE - "Non ci siamo sentiti con i compagni. ho stima in loro ma siamo avversari oggi. Con alcuni fratelli, abbiamo vinto l'Europeo insieme"