Le parole di Bonucci a Sky Sport:LA SERATA – “Dispiace, c’è delusione. Non ci meritavamo di finire l’annata così per quello che abbiamo dato tutti. Anche per i nostri tifosi che alla fine sono 2 anni che non festeggiano un trofeo. Sul campo ci siamo, ma con i punti tolti non siamo in Champions. A Udine ci potevamo giocare una chance ma non ci siamo riusciti. Un anno difficile, surreale, questo il dispiacere. Un bel gruppo, fatto di grandi uomini e ci meritavamo qualcosa in più”.NELLO SPOGLIATOIO – “Quando escono le notizie ne parli e ti portano via energie. Nello stesso momento hanno tirato fuori la parte più orgogliosa, più rabbiosa di noi e infatti per tante partite abbiamo portato a casa i risultati aggrappandoci al non mollare mai, fare fase difensiva ma contava il risultato. Alla lunga l’abbiamo perso e abbiamo fatto fatica a trovare soluzione per il gol e oggi commentiamo una stagione molto brutta”.IN CAMPO - "Non è mancanza di fiducia, a volte il piano partita no né andato come volevamo, non abbiamo avuto gli strumenti per uscire dalle difficoltà. La parte psicologica ci ha ricompattato ma portato via energie”.PROSSIMO ANNO – “Mi auguro che il prossimo sia l’anno della rinascita della Juve per i trofei. Come ripartire non lo decido io. Il gruppo è molto valido, perderemo delle pedine per ovvi motivi, ci sono giovani che a volte hanno trascinato e l’entusiasmo deve essere contagioso e noi dobbiamo aiutarli a crescere”.